Ho tutte la carte che parlano | Maurizio Battista risponde alla denuncia dell' ex manager e lancia pesanti accuse

Maurizio Battista ha pubblicato un messaggio sui social in risposta alla denuncia presentata dal suo ex manager. L’attore ha affermato di avere tutte le prove a suo favore e ha dichiarato che la verità verrà a galla. La denuncia riguarda accuse di stalking e diffamazione. La situazione coinvolge anche il nome dell’ex manager, che ha deciso di procedere legalmente contro Battista.

"Non mi metti paura, la verità viene a galla". Maurizio Battista affida ai social la sua replica dopo la notizia della denuncia per stalking e diffamazione presentata dal suo ex manager, Fabio Censi. Il comico romano, attraverso tre diversi contributi video, non solo risponde alle accuse ma. 🔗 Leggi su Romatoday.it

“Denunciato”. Maurizio Battista, scontro con l’ex manager e accuse pesanti: si va in tribunaleSi trasforma in un caso giudiziario il rapporto professionale che per anni ha legato Maurizio Battista a questa persona.

Maurizio Battista contro l’ex manager: accuse incrociate e un milione e mezzo conteso, il caso finisce in ProcuraScontro tra Battista e l’ex manager: cosa è successo davvero? Non è una semplice rottura professionale, ma un caso che si muove ormai su più livelli:...

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Maurizio Battista denunciato per stalking e diffamazione: la battaglia legale con l’ex manager x.com