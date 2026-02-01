Incidenti stradali via Di Vittorio la più pericolosa della città | la ‘classifica’ delle arterie a rischio

La polizia locale ha diffuso i dati sugli incidenti stradali registrati quest’anno in città. Via Di Vittorio si conferma come la strada più pericolosa, con 24 incidenti, tra cui 16 con feriti e cinque investimenti. La strada rappresenta il punto critico del traffico cittadino, e i numeri evidenziano la necessità di interventi immediati per migliorare la sicurezza.

Ventiquattro incidenti stradali, di cui sedici con feriti e cinque investimenti. I numeri forniti dalla polizia locale mettono in risalto la pericolosità di via Di Vittorio, ossia l’arteria con maggior numero di sinistri nel 2025. I numeri naturalmente fanno esclusivamente riferimento agli interventi ed i contestuali rilevamenti degli agenti. Il numero complessivo di incidenti, rispetto ai due anni precedenti, è leggermente sceso. Ne sono stati rilevati 694 rispetti ai 721 del 2024 e 707 dell’anno precedente. Al secondo posto della speciale ‘classifica’ di rischio è indicata via Narni con venti incidenti, di cui quattordici con feriti e tre investimenti.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Nel 2024, alcune strade della provincia di Udine si confermano come le più pericolose, registrando un alto numero di incidenti e sinistri gravi.

L'incidentalità stradale nella provincia di Arezzo nel 2024 presenta un quadro articolato, con alcune arterie particolarmente a rischio.

