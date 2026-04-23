Mattia Fumagalli si sottopone al trapianto di capelli dopo il GF | Ho vissuto per anni con il cappellino

Dopo aver partecipato al Grande Fratello, l’ex concorrente ha annunciato di aver deciso di sottoporsi a un intervento di trapianto di capelli a Istanbul. L’uomo ha spiegato di aver vissuto per anni con il cappellino per coprire il problema e ha dichiarato di aver preso questa decisione a 40 anni. L’operazione è stata comunicata pubblicamente attraverso i social, senza ulteriori dettagli sulla fase successiva.