Mattia Fumagalli si sottopone al trapianto di capelli dopo il GF | Ho vissuto per anni con il cappellino
Dopo aver partecipato al Grande Fratello, l’ex concorrente ha annunciato di aver deciso di sottoporsi a un intervento di trapianto di capelli a Istanbul. L’uomo ha spiegato di aver vissuto per anni con il cappellino per coprire il problema e ha dichiarato di aver preso questa decisione a 40 anni. L’operazione è stata comunicata pubblicamente attraverso i social, senza ulteriori dettagli sulla fase successiva.
L'ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di affrontare pubblicamente un disagio che lo accompagnava da anni, per il quale ha deciso di volare a Istanbul per operarsi: "A 40 anni ho detto basta".🔗 Leggi su Fanpage.it
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