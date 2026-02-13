Cosa dice il saggio virale sull'IA | In meno di cinque anni tutti vivranno quello che io ho già vissuto

L’imprenditore tech Marco Rossi ha scritto un saggio che si è diffuso rapidamente sui social, sostenendo che tra meno di cinque anni molte persone vivranno esperienze simili a quelle che lui ha già affrontato. Rossi afferma che l’intelligenza artificiale cambierà la vita delle persone più di quanto abbia fatto la pandemia, e invita tutti a prepararsi a questa rivoluzione imminente. Nel suo testo, cita esempi concreti di come l’IA influenzerà il lavoro e le relazioni quotidiane, sottolineando l’urgenza di essere pronti a questa trasformazione.