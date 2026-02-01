Marotta interviene in diretta dopo il caos Audero | Gesto insulso situazioni che non ho mai vissuto

Beppe Marotta interviene in diretta dopo il caos in campo. Il dirigente nerazzurro condanna il gesto dei tifosi che hanno lanciato un petardo verso Audero durante la partita. Marotta dice che non aveva mai visto una scena così, nonostante la lunga carriera nel calcio.

Beppe Marotta condanna il gesto dei tifosi dell'Inter dopo il petardo lanciato verso Audero durante la sfida contro la Cremonese: "Sono situazioni che non ho mai vissuto nonostante tanta esperienza nel calcio".🔗 Leggi su Fanpage.it

Lautaro Martinez dedica il gol a sua figlia, mentre Marotta condanna il petardo lanciato contro Audero, definendolo un gesto insulso.

Beppe Marotta condanna senza mezzi termini il petardo lanciato su Audero durante la partita contro la Cremonese.

