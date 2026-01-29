Presentata la nuova edizione di A scuola con Viva il progetto di Viva Servizi per la tutela dell’acqua tra i più giovani

Questa mattina ad Ancona è stata presentata la nuova edizione di “A scuola con Viva”. Si tratta di un progetto di Viva Servizi che mira a insegnare ai più giovani l’importanza di non sprecare acqua e di adottare comportamenti più rispettosi dell’ambiente. L’obiettivo è coinvolgere studenti e insegnanti in iniziative pratiche e momenti di formazione, per sensibilizzare fin dalla giovane età sulla tutela delle risorse naturali.

ANCONA – «Realizzare iniziative e momenti formativi con le scuole che promuovano tra i più giovani la cultura del non spreco di acqua e dell'importanza di adottare comportamenti virtuosi a tutela dell'ambiente è un'attività che portiamo avanti accanto alla nostra mission primaria di garantire.

