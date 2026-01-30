Viva Giuliano e viva i foglianti fonti di idee follia e ottimismo!

Il giornale Foglio celebra i suoi trent’anni di attività. La redazione ricorda i momenti più belli, tra idee, follia e ottimismo. Sono passati molti anni, ma il cuore del giornale resta sempre lo stesso. Ricordano Roma, 2001 o forse 2002, quando tutto è iniziato. Ora, il Foglio continua a essere un punto di riferimento, tra passione e volontà di raccontare la realtà.

Al direttore - Trent’anni di Foglio. I migliori anni della nostra vita. Qualche flashback: Roma, 2001, forse 2002. Compro il giornale in edicola, quello dietro di me sbuffa “ecco chi so’ ’sti pezzi demmerda che leggono il Foglio!”. Faccio il vago, me ne vado. Finisce bene (ricordo che era molto grosso). Ma che adrenalina! Che goduria! – e ripensandoci: che roba dell’altro secolo litigare per un giornale davanti a un’edicola, tipo duello al Gianicolo. Negli anni Zero o anche Dieci ogni volta che entravo all’università infilavo il Foglio dentro la presentabile e Giusta Repubblica, ben nascosto, come un inserto o un giornaletto porno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

