Mattarella | Se prevale legge del più forte si creano conflitti e barbarie Il 25 aprile momento di coesione nazionale

Il presidente della Repubblica ha sottolineato che, se vince la legge del più forte, si rischiano conflitti e barbarie. Ha inoltre ricordato che il 25 aprile rappresenta un momento di coesione nazionale, evidenziando come la lotta di Liberazione abbia segnato una delle tappe fondamentali della storia della Repubblica, con un riscatto morale e civile di un intero popolo durante la Resistenza.

«La lotta di Liberazione è una delle pagine fondanti della storia repubblicana. Essa segna il riscatto morale e civile di un popolo che, nella Resistenza, espresse la forza e la capacità di affermare i valori di libertà, giustizia, pace, democrazia. Quei valori, scolpiti nella nostra Costituzione, non sono soltanto il frutto di una stagione storica: costituiscono il fondamento dei valori della nostra convivenza civile e della presenza dell'Italia nel contesto internazionale. Una condizione ottenuta a caro prezzo, che ci richiama rigorosamente, ogni giorno, alla responsabilità di difenderla e rinnovarla». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell'incontro al Quirinale con gli esponenti delle Associazioni combattentistiche e d'Arma nella ricorrenza dell'81° anniversario della Liberazione.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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