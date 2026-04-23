Mattarella se prevale legge del più forte è barbarie nella vita internazionale

Il presidente della Repubblica ha dichiarato che, nel contesto internazionale, la supremazia della forza rappresenta una forma di barbarie. Ha sottolineato che libertà e pace non sono diritti garantiti una volta per tutte, ma beni che richiedono attenzione e impegno costanti. La sua riflessione si concentra sulla necessità di difendere questi valori da comportamenti irrispettosi e da decisioni che rischiano di minare la stabilità globale.

"Libertà e pace non sono elementi e dati acquisito una volta per tutte. Sono beni resi fragili dalla dissennatezza e che richiedono consapevolezza, impegno". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell'incontro al Quirinale con gli esponenti delle Associazioni combattentistiche e d'Arma nella ricorrenza dell'81° anniversario della Liberazione. "Si tratta di un patrimonio che deve essere custodito, fatto vivere e trasmesso alle giovani generazioni - ha aggiunto -. Il prevalere della legge imposta da chi si ritenga provvisoriamente più forte è destinata, infatti, a seminare lutti e distruzioni, aprendo a una condizione di conflitti permanenti, di barbarie nella vita internazionale".🔗 Leggi su Lanazione.it

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