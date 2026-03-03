Attacco Iran Bonelli Avs | Legge del più forte ha sostituito il diritto internazionale

Un rappresentante di Avs ha commentato l’attacco dell’Iran, affermando che si è affermata l’idea di costruire un dominio politico nel mondo usando la forza militare, sostituendo il diritto internazionale con la legge del più forte. La dichiarazione è stata rilasciata a Roma il 3 marzo 2026.

La caduta del turbante, ecco Il Tempo di oggi: come fate a non abbonarvi? (Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2026 "Si è legittimata l'idea che si possa costruire un dominio politico nel mondo attraverso l'uso della forza militare. Le scelte del governo Meloni, che hanno reso l'Italia sempre più dipendente dal gas statunitense di Trump e dai Paesi arabi, espongono la nostra economia a ricatti e speculazioni. Il mondo ormai è sotto il dominio militare di Trump e Netanyahu che dettano la loro legge violando il diritto internazionale". Così Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde, presente in commissione Esteri e Difesa per l'informativa urgente dei ministri Tajani e Crosetto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Iran, Schlein: “Meloni venga in Aula. Khamenei non ci mancherà, ma se salta il diritto internazionale, vale solo la legge del più forte”

L'Onu chiede "un'inchiesta sull'orribile attacco alla scuola femminile in Iran". Marco Rubio: "Le forze Usa non avrebbero colpito deliberatamente una scuola". #ANSA - facebook.com facebook

ATTACCO ALL'IRAN | L'Onu chiede "un'inchiesta sull'orribile attacco alla scuola femminile in Iran". Marco Rubio: "Le forze Usa non avrebbero colpito deliberatamente una scuola". #ANSA x.com