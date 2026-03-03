Iran Schlein | Meloni venga in Aula Khamenei non ci mancherà ma se salta il diritto internazionale vale solo la legge del più forte
La segretaria del Partito Democratico ha invitato la presidente del Consiglio a riferire in Parlamento. La richiesta è stata avanzata dopo un convegno a Torino dedicato al referendum, senza ulteriori commenti sulle motivazioni dell’appello. La proposta si inserisce in un contesto politico in cui si discute anche di posizioni sulla legge internazionale e sulla figura del leader iraniano.
“Meloni venga a riferire in Aula”. Lo chiede la segretaria del Pd Elly Schlein a margine di un convegno sul referendum a Torino. “Siamo stati netti nella condanna del regime di Teheran, Khamenei non ci mancherà – ha precisato Schlein – ma azioni militari unilaterali come queste sono fatte in violazione del diritto internazionale e scavalcando le sedi multilaterali che sarebbero quelle che anche il nostro Paese dovrebbe difendere. Se salta il diritto internazionale, vale solo la legge del più forte e si crea un precedente preoccupante”. La segretaria dem ha chiesto al governo di non limitarsi a “osservare” perché “la storia diplomatica del nostro paese richiede ben di più”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
