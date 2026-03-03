La segretaria del Partito Democratico ha invitato la presidente del Consiglio a riferire in Parlamento. La richiesta è stata avanzata dopo un convegno a Torino dedicato al referendum, senza ulteriori commenti sulle motivazioni dell’appello. La proposta si inserisce in un contesto politico in cui si discute anche di posizioni sulla legge internazionale e sulla figura del leader iraniano.

“Meloni venga a riferire in Aula”. Lo chiede la segretaria del Pd Elly Schlein a margine di un convegno sul referendum a Torino. “Siamo stati netti nella condanna del regime di Teheran, Khamenei non ci mancherà – ha precisato Schlein – ma azioni militari unilaterali come queste sono fatte in violazione del diritto internazionale e scavalcando le sedi multilaterali che sarebbero quelle che anche il nostro Paese dovrebbe difendere. Se salta il diritto internazionale, vale solo la legge del più forte e si crea un precedente preoccupante”. La segretaria dem ha chiesto al governo di non limitarsi a “osservare” perché “la storia diplomatica del nostro paese richiede ben di più”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Schlein: “Meloni venga in Aula. Khamenei non ci mancherà, ma se salta il diritto internazionale, vale solo la legge del più forte”

