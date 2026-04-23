Il viale Rinaldo Piaggio sta subendo alcuni interventi di miglioramento in vista della visita del Presidente della Repubblica prevista per giovedì 30 aprile, in occasione della Festa del Lavoro. Durante questa giornata, si terrà una visita ufficiale presso la sede della Piaggio. I lavori in corso mirano a rendere più curato e presentabile il percorso che porterà all’evento.

Prova a farsi bello il viale Rinaldo Piaggio che giovedì prossimo 30 aprile ospiterà la visita alla Piaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Festa del Lavoro. In questi giorni sono state infatti posizionate sul viale, principalmente vicino al Museo Piaggio, delle piante in vaso mentre altri operai erano a lavoro per ritinteggiare parte della facciata della fabbrica. Sono tentativi per rendere più dignitoso un viale che giovedì prossimo sarà off-limts a traffico e sosta e che da anni chiede di tornare a nuova vita ma che di anno in anno non riesce ad ottenere quel restyling promesso da più di quindici anni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mattarella. Lavori in corso e “abbellimenti“

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