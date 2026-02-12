Asti | Corso Alfieri riaperto ZTL attiva e nuova viabilità in centro storico Lavori su via Aliberti in corso

Asti riapre ufficialmente corso Alfieri, che torna a essere percorribile dopo i lavori. La zona centrale del centro storico è stata riqualificata e ora si può circolare senza problemi. La ZTL resta attiva e nuove regole di viabilità sono entrate in vigore per migliorare la viabilità in tutta l’area. Sul fronte lavori, sono ancora in corso gli interventi su via Aliberti, che si concluderanno a breve.

Asti Riconnette il Centro: Corso Alfieri Riapre al Traffico Dopo Interventi. Asti ha restituito la piena funzionalità a Corso Alfieri, tra Piazza Roma e via Giobert, dopo la conclusione di un intervento che ha interessato un’arteria cruciale del centro storico. Da venerdì 13 febbraio, la Zona a Traffico Limitato (ZTL) di via Monsignor Rossi è nuovamente operativa, mentre da lunedì 16 febbraio riprenderà la normale viabilità in tutto il tratto. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è ripristinare la mobilità e migliorare la qualità della vita nel cuore della città. Un Cantiere Concluso, Una Viabilità Riorganizzata.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Asti Corso Alfieri

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Asti Corso Alfieri

Argomenti discussi: Chiude a tempo indeterminato la passerella pedonale del Movicentro; Asti, il Movicentro delle polemiche non ha pace: passerella pedonale di nuovo fuori uso.

Asti, terminati lavori in corso Alfieri tra piazza Roma e via GiobertAd Asti sono terminati i lavori in corso Alfieri, nel tratto compreso tra piazza Roma e via Giobert. ansa.it

Asti, terminati i lavori in Corso Alfieri tra Piazza Roma e via GiobertI lavori in corso Alfieri, nel tratto compreso tra piazza Roma e via Giobert, sono terminati. A partire da domani (venerdì 13) dalle ore 19.00 sarà ... atnews.it

14 febbraio... San Valentino Per LEI. Collana in argento anallergico 925 con pavé in cubic zirconia by Osa gioielli. Se stai cercando un'idea regalo per LEI per San Valentino, passa a trovarci nel nostro punto vendita in corso Alfieri 126 ad Asti, tante idee - facebook.com facebook