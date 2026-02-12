Asti | Corso Alfieri riaperto ZTL attiva e nuova viabilità in centro storico Lavori su via Aliberti in corso

Da ameve.eu 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Asti riapre ufficialmente corso Alfieri, che torna a essere percorribile dopo i lavori. La zona centrale del centro storico è stata riqualificata e ora si può circolare senza problemi. La ZTL resta attiva e nuove regole di viabilità sono entrate in vigore per migliorare la viabilità in tutta l’area. Sul fronte lavori, sono ancora in corso gli interventi su via Aliberti, che si concluderanno a breve.

Asti Riconnette il Centro: Corso Alfieri Riapre al Traffico Dopo Interventi. Asti ha restituito la piena funzionalità a Corso Alfieri, tra Piazza Roma e via Giobert, dopo la conclusione di un intervento che ha interessato un’arteria cruciale del centro storico. Da venerdì 13 febbraio, la Zona a Traffico Limitato (ZTL) di via Monsignor Rossi è nuovamente operativa, mentre da lunedì 16 febbraio riprenderà la normale viabilità in tutto il tratto. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è ripristinare la mobilità e migliorare la qualità della vita nel cuore della città. Un Cantiere Concluso, Una Viabilità Riorganizzata.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Asti Corso Alfieri

Riaperto Corso Porta Nuova in anticipo, sollievo per la viabilità

Ztl natalizia nel centro storico: al via dal 7 dicembre in via Licata e nel corso Vittorio Emanuele

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Asti Corso Alfieri

Argomenti discussi: Chiude a tempo indeterminato la passerella pedonale del Movicentro; Asti, il Movicentro delle polemiche non ha pace: passerella pedonale di nuovo fuori uso.

asti corso alfieri riapertoAsti, terminati lavori in corso Alfieri tra piazza Roma e via GiobertAd Asti sono terminati i lavori in corso Alfieri, nel tratto compreso tra piazza Roma e via Giobert. ansa.it

Asti, terminati i lavori in Corso Alfieri tra Piazza Roma e via GiobertI lavori in corso Alfieri, nel tratto compreso tra piazza Roma e via Giobert, sono terminati. A partire da domani (venerdì 13) dalle ore 19.00 sarà ... atnews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.