salerno lavori in corso per riaprire via calenda

A Salerno, via Calenda rimarrà chiusa ancora per tutta oggi. I lavori sono in corso per sistemare la strada dopo la voragine aperta nel pomeriggio di ieri. La zona è ancora sotto controllo e si attendono interventi che permetteranno di riaprire l’arteria al traffico.

Tempo di lettura: < 1 minuto Anche per tutta la giornata di oggi resterà chiusa via Calenda, a Salerno, l’arteria stradale dove nel pomeriggio di ieri si è aperta una voragine. I primi accertamenti effettuati alla presenza anche della polizia municipale hanno verificato che l’intervento di ripristino è più complicato di quello ipotizzato in un primo momento. Sembrerebbe infatti che ci sia un problema a livello dei canali dedicati allo scarico fognario. Dalle prime luci del giorno gli operai sono al lavoro. L’amministrazione comunale ha emanato un’ordinanza per regolamentare la viabilità e diffuso anche dei percorsi alternativi per facilitare gli spostamenti dei cittadini salernitani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

