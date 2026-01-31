La tregua in Ucraina resta fragile e confusa. Non ci sono firme né protocolli ufficiali, e le parti continuano a muoversi senza una vera pace consolidata. A Putin serve una vittoria, mentre la situazione rimane tesa e instabile.

Roma, 31 gennaio 2026 – La non ben definita e nebulosa tregua del gelo poggia su accordi fragili, senza firma nè protocolli. Si regge su una telefonata che ha viaggiato sulla linea rossa tra Donald Trump e Vladimir Putin. Ambasciatore Gianpaolo Scarante ( foto ), analista esperto di Russia e docente all'Università di Padova, è vera tregua in Ucraina? "Se dobbiamo credere alle parole di Trump e Putin definiamola così, ma c'è molta incertezza. E data la situazione attuale della guerra è un passaggio che conta poco. Mancano idee precise da parte di tutti gli attori. L'Europa parla con se stessa e con gli Stati Uniti che a loro volta trattano con la Russia.

© Quotidiano.net - “Tregua in Ucraina fragile e confusa. A Putin serve la vittoria”

Vladimir Putin ha annunciato di accettare la proposta di una tregua di una settimana in Ucraina.

La neve copre le strade di molte regioni ucraine mentre le temperature scendono sotto zero, raggiungendo anche meno 30 gradi in alcune zone.

