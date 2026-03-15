Il comandante della stazione dei carabinieri, Luciano Masini, ha ricevuto la medaglia di Mattarella. Un'intera comunità si è riunita per esprimere gratitudine e vicinanza nei suoi confronti, riconoscendo il suo ruolo di eroe e il lavoro svolto al servizio della collettività. La cerimonia ha sottolineato l'importanza del contributo di Masini per la sicurezza locale.

Un’intera comunità che esprime "gratitudine e vicinanza" per il suo eroe, il comandante della stazione dei carabinieri Luciano Masini, e per "la preziosa opera svolta al servizio della comunità". Quelle della sindaca Lara Gobbi sono parole che riflettono il sentimento di tutti gli abitanti di Verucchio per il maresciallo originario di Polinago. Felicemente sorpresi alla notizia arrivata in queste ore: il luogotenente Masini – che la notte del 31 dicembre del 2024 fermò l’accoltellatore egiziano Muhammad Sitta – è stato premiato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il conferimento della medaglia d’argento al valore dell’Arma dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Masini la medaglia di Mattarella: "Ha avuto un coraggio eccezionale"

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