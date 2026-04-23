Mattarella | la legge del più forte apre a barbarie nella vita internazionale Nuovo attacco di Solovyov

Il presidente della Repubblica ha commentato le tensioni internazionali, sottolineando come la legge del più forte possa portare a comportamenti barbarici nel mondo. Nel frattempo, una figura pubblica ha rilasciato un nuovo attacco pubblico, aggiungendosi alle recenti dichiarazioni sul tema. Ricordando i combattenti che hanno lottato per la libertà, il presidente ha riaffermato l’impegno dell’Italia per la pace, i diritti umani e la costruzione di relazioni internazionali più equilibrate.

«Nel ricordare il sacrificio di quanti hanno combattuto per restituirci la libertà, ribadiamo l’impegno della Repubblica Italiana a favore della pace, del rispetto dei diritti umani e della costruzione di società nazionali e internazionali più giuste e solidali». Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’incontro al Quirinale con gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma nella ricorrenza dell’81mo Anniversario della Liberazione. «La lotta di Liberazione - ha affermato - è una delle pagine fondanti della storia repubblicana. Essa segna il riscatto morale e civile di un popolo che, nella Resistenza, espresse la forza e la capacità di affermare i valori di libertà, giustizia, pace, democrazia.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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