mattarella i valori della liberazione sono scolpiti nella costituzione

Il presidente della Repubblica ha ricordato che i valori della Liberazione sono stati inseriti nella Costituzione, sottolineando come la Resistenza abbia rappresentato un momento fondamentale per l’affermazione di libertà, giustizia e democrazia nel Paese. La lotta di Liberazione viene descritta come un episodio che ha segnato il riscatto morale e civile di una nazione, evidenziando il ruolo dei partigiani e delle forze antifasciste in quegli anni.

La lotta di Liberazione è una delle pagine fondanti della storia repubblicana. Essa segna il riscatto morale e civile di un popolo che, nella Resistenza, espresse la forza e la capacità di affermare i valori di libertà, giustizia, pace, democrazia. Quei valori, scolpiti nella nostra Costituzione, non sono soltanto il frutto di una stagione storica: costituiscono il fondamento dei valori della nostra convivenza civile e della presenza dell'Italia nel contesto internazionale. Una condizione ottenuta a caro prezzo, che ci richiama rigorosamente, ogni giorno, alla responsabilità di difenderla e rinnovarla". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell'incontro al Quirinale con gli esponenti delle Associazioni combattentistiche e d'Arma nella ricorrenza dell'81esimo anniversario della Liberazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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