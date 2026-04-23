Mattarella | Con la legge del più forte si creano conflitti e barbarie E il filo-Putin Solovyev lo attacca | Non sa di cosa parla
Il presidente della Repubblica ha commentato il ruolo delle leggi e delle forze più forti nel generare conflitti e barbarie. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni da parte di un noto commentatore russo vicino al governo di Mosca, che ha contestato le sue parole. Questa polemica si inserisce in un contesto di tensione tra Italia e Russia, con commenti incrociati che coinvolgono figure pubbliche di entrambe le parti.
Nuovo giorno, nuova accusa. E sempre all’Italia. Stavolta nel mirino del propagandista russo, fedelissimo di Putin, Vladimir Solovyev, è finito il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Durante la puntata Appello all’Italia – finanziatori del nazismo, il conduttore ha criticato le dichiarazioni del Capo di Stato e pure dell’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio, sostenendo che «non capiscono di cosa parlano». «Ricordatevi le affermazioni dei vostri politici in carica: quando un vostro politico, come un ministro, dice del comandante supremo che “è peggio di un animale”, quando il vostro presidente paragona il nostro Paese al Terzo Reich non capite di cosa parlate ».🔗 Leggi su Open.online
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