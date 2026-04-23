Mattarella | Con la legge del più forte si creano conflitti e barbarie E il filo-Putin Solovyev lo attacca | Non sa di cosa parla

Il presidente della Repubblica ha commentato il ruolo delle leggi e delle forze più forti nel generare conflitti e barbarie. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni da parte di un noto commentatore russo vicino al governo di Mosca, che ha contestato le sue parole. Questa polemica si inserisce in un contesto di tensione tra Italia e Russia, con commenti incrociati che coinvolgono figure pubbliche di entrambe le parti.