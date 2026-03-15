Garlasco Roberta Bruzzone in Procura | Materiale gravissimo cosa consegna ai pm

Roberta Bruzzone si presenta in Procura con alcune ore di registrazioni audio, nelle quali si ascoltano discussioni tra vari soggetti riguardo a possibili versioni alternative sui fatti di Garlasco e sull’omicidio di Chiara Poggi. Le conversazioni contenute nel materiale consegnato sono definite gravissime dalla criminologa, che le ha portate avanti durante l’incontro con i pubblici ministeri.

In Procura ecco Roberta Bruzzone, che consegna alcune ore di audio in cui dei soggetti discutono di possibili verità alternative sul delitto di Garlasco e sull'assassinio di Chiara Poggi. Il nuovo fronte si apre mentre proseguono gli approfondimenti investigativi sul caso: al centro ci sono registrazioni che, secondo quanto riferito dalla criminologa durante una puntata di Quarto Grado, conterrebbero conversazioni tra tre persone su una ricostruzione diversa dell'omicidio. Un materiale che Bruzzone ha deciso di trasmettere direttamente agli inquirenti, ritenendolo meritevole di un vaglio giudiziario. "Da cittadina e da persona che ama la. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, Roberta Bruzzone in Procura: "Materiale gravissimo", cosa consegna ai pm Articoli correlati Leggi anche: Terremoto su Garlasco, Roberta Bruzzone in procura. Cosa succede Leggi anche: “Abbiamo denunciato”. Garlasco, Roberta Bruzzone in procura Garlasco, Roberta Bruzzone: «Chiara Poggi scoprì un giro di cocaina» Tutto quello che riguarda Roberta Bruzzone Temi più discussi: Delitto di Garlasco, parla Roberta Bruzzone: Gli audio sulla pista della droga nascondono una regia; Delitto di Garlasco: Bruzzone rivela audio su presunta spedizione punitiva contro Poggi; Roberta Bruzzone sugli audio consegnati alla Procura e le verità alternative su Garlasco: Rischio calunnia; La criminologa star del caso Garlasco arriva a Mondovì... e fa il sold-out. Quegli audio sono importanti Roberta Bruzzone choc, cambia idea su Garlasco: cosa ha scoperto la criminologaNuove rivelazioni sul delitto di Garlasco: la criminologa Roberta Bruzzone svela file audio che potrebbero cambiare le indagini sulla morte di Chiara Poggi. bigodino.it Delitto di Garlasco/ Bruzzone: Girano audio folli su Cappa e Bertani, consegnerò tutto in procuraA Quarto Grado ampio spazio su Garlasco con lo scoop della dottoressa Roberta Bruzzone, che ha svelato l'esistenza di audio particolari ... ilsussidiario.net Terremoto su Garlasco, Roberta Bruzzone in procura: "Cosa succede adesso"(VIDEO) facebook "Gli audio sono arrivati a destinazione e si aggiunge una nuova querela presentata dalle sorelle Cappa" La criminologa Roberta Bruzzone a #Quartogrado x.com