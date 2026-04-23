Matera scacco alla sicurezza | il Comune reagisce all’aggressione

Il 22 aprile a Matera un'assistente sociale è stata aggredita all’interno degli uffici comunali. In risposta a quanto accaduto, il sindaco ha deciso di implementare nuovi protocolli di sicurezza in collaborazione con le forze dell’ordine. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i dipendenti pubblici e ha portato a una revisione delle misure di tutela all’interno degli uffici comunali.

? Cosa sapere Un'assistente sociale viene aggredita negli uffici comunali di Matera il 22 aprile.. Il sindaco Nicoletti dispone nuovi protocolli di sicurezza con le forze dell'ordine.. L’aggressione subita da un’assistente sociale presso gli uffici comunali di Matera ha spinto il sindaco Nicoletti a intervenire con una condanna durissima, ribadendo la necessità di proteggere chi assiste i cittadini più vulnerabili. Il clima nei corridoi dell’amministrazione locale è cambiato bruscamente dopo l’episodio avvenuto il 22 aprile, quando una professionista impegnata nel supporto alle fasce fragili della popolazione è stata vittima di un attacco mentre svolgeva il proprio lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, scacco alla sicurezza: il Comune reagisce all’aggressione Notizie correlate Matera, scacco alla rete dei visti facili: 11 arresti per immigrazione clandestinaUndici indagati agli arresti domiciliari a seguito di un bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza condotta a Matera contro un presunto... Leggi anche: La Dinamo reagisce e sfiora la rimonta ma al PalaSassi vince la Virtus Matera Panoramica sull’argomento Matera, scacco alla rete dei visti facili: 11 arresti per immigrazione clandestinaUndici persone ai domiciliari a Matera per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare: smantellato un sistema illecito per l’ingresso di stranieri. virgilio.it Dal Made in Italy alla sicurezza che innova: a Matera spazio alle soluzioni innovative e all’avanguardia de L’Antincendio SrlL’antincendio Srl azienda che si distingue nel territorio lucano da oltre 50 anni per la dedizione alla sicurezza antincendio e all’antinfortunistica, ha presentato e raccontato soluzioni innovative e ... trmtv.it