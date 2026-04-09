Matera scacco alla rete dei visti facili | 11 arresti per immigrazione clandestina

A Matera, sono stati arrestati undici individui accusati di favorire l’immigrazione clandestina, con alcuni posti ai domiciliari. L’indagine ha portato allo smantellamento di un sistema illecito che agevolava l’ingresso di stranieri irregolari nel paese. Le autorità hanno sequestrato documenti e materiali utili alle indagini, che proseguono per chiarire eventuali collegamenti e reti coinvolte.

Undici indagati agli arresti domiciliari a seguito di un bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza condotta a Matera contro un presunto sistema illecito finalizzato a favorire l’ingresso in Italia di cittadini extracomunitari. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera, è stato eseguito nella mattinata odierna nell’ambito di un procedimento penale coordinato dalla Procura della Repubblica. Contestualmente, il giudice ha dichiarato la propria incompetenza territoriale per alcune posizioni, disponendo la trasmissione degli atti agli uffici giudiziari competenti. Le indagini e la... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Matera, scacco alla rete dei visti facili: 11 arresti per immigrazione clandestina Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: 11 arresti a MateraI militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare su richiesta della... Matera, smantellata la rete dei falsi contratti: 11 arrestiUndici persone sono state colpite da misure cauteliari nei confronti dei presunti responsabili di un sistema organizzato per agevolare l’ingresso in...