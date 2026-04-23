? Cosa sapere Ilaria De Vanna e il Garante Silletti presentano il volume Coltivare umanità a Matera.. Il progetto introduce la prima pratica riparativa di comunità nella Casa Circondariale lucana.. Mercoledì 22 aprile, presso la Sala Convegni della Caritas Diocesana Matera-Irsina, si è tenuta la presentazione del volume intitolato Coltivare umanità. Manuale involontario di botanica umana, scritto da Ilaria De Vanna e arricchito dal contributo di Silletti, Garante per i detenuti. L’incontro non ha rappresentato soltanto il lancio di un’opera letteraria, ma si è trasformato in un momento di riflessione profonda su un percorso che supera i confini della carta stampata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, la svolta in carcere: il coraggio di cambiare vita

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