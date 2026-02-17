La scienza non ha genere | gli studenti della Valnestore riscoprono le pioniere del sapere

Con una “Intervista impossibile” a Marie Curie e un racconto multimediale su Ipazia, due classi dell’Istituto Comprensivo Panicale-Paciano-Piegaro vincono il premio intitolato alla ricercatrice Ursula Grohmann La scienza “fa breccia” sui giovani studenti della Valnestore e due classi dell’istituto comprensivo Panicale-Paciano-Piegaro vincono il “Premio Ursula Grohmann”. “Siamo profondamente orgogliosi di questo riconoscimento – commenta la dirigente scolastica Aurelia Brita - che premia l’impegno, la sensibilità e la qualità del lavoro svolto dalle nostre studentesse e dai nostri studenti. La vittoria della classe 3A di Tavernelle, con l’elaborato ‘Intervista impossibile a Marie Curie’, il secondo posto della 3B di Pietrafitta, con il lavoro multimediale dedicato a Ipazia, e la presentazione dei ragazzi della 3B di Tavernelle, con l’elaborato dedicato a Rosalind Franklin, testimoniano non solo la creatività dei ragazzi, ma anche la loro capacità di guardare alla scienza con spirito critico e consapevolezza.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

