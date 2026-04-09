Matera al centro della medicina | nuove sfide per la salute polmonare

Da ameve.eu 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matera si appresta ad ospitare la nona edizione del Congresso di Pneumologia, che si terrà il 10 e l’11 aprile 2026. L’evento riunirà esperti e professionisti del settore per discutere di questioni legate alla salute respiratoria. La città si prepara ad essere al centro di questo incontro dedicato alle problematiche polmonari e alle nuove sfide in ambito medico.

La città di Matera si prepara a diventare il fulcro del dibattito scientifico sulla salute respiratoria con l’avvio della nona edizione del Congresso di Pneumologia, previsto per le giornate di venerdì 10 e sabato 11 aprile 2026. L’incontro, che vedrà i lavori concentrarsi presso la sala convegni dell’Unahotels Mh di Borgo Venusio a partire dalle ore 9 del mattino di entrambi i giorni, è organizzato dalla dottoressa Gallo, responsabile dell’Unità Operativa di Pneumologia Territoriale dell’ASM Matera, e gode del patrocinio della medesima Azienda Sanitaria Locale. L’evoluzione clinica attraverso il confronto multidisciplinare. Il programma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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