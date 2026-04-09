Matera si appresta ad ospitare la nona edizione del Congresso di Pneumologia, che si terrà il 10 e l’11 aprile 2026. L’evento riunirà esperti e professionisti del settore per discutere di questioni legate alla salute respiratoria. La città si prepara ad essere al centro di questo incontro dedicato alle problematiche polmonari e alle nuove sfide in ambito medico.

La città di Matera si prepara a diventare il fulcro del dibattito scientifico sulla salute respiratoria con l’avvio della nona edizione del Congresso di Pneumologia, previsto per le giornate di venerdì 10 e sabato 11 aprile 2026. L’incontro, che vedrà i lavori concentrarsi presso la sala convegni dell’Unahotels Mh di Borgo Venusio a partire dalle ore 9 del mattino di entrambi i giorni, è organizzato dalla dottoressa Gallo, responsabile dell’Unità Operativa di Pneumologia Territoriale dell’ASM Matera, e gode del patrocinio della medesima Azienda Sanitaria Locale. L’evoluzione clinica attraverso il confronto multidisciplinare. Il programma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera al centro della medicina: nuove sfide per la salute polmonare

Coutinho e Sterling: stop al calcio, salute mentale al centro del dibattito e nuove sfide per gli svincolati.a Costo Zero: Coutinho e Sterling Protagonisti di un Inverno di Opportunità e Riflessioni Il di febbraio 2026 offre un panorama insolito, con diversi...

A Napoli il 21 marzo il “Longevity Day”: medicina della longevità, prevenzione e scienze del movimento al centro di una giornata dedicata alla saluteLa medicina della longevità, uno dei temi più centrali della medicina contemporanea, sarà protagonista a Napoli con il Longevity Day, un evento...

Temi più discussi: Il 9 aprile a Matera il Chigiana Keyboard Ensemble; Fragola Matera protagonista al centro di Milano e Bari; Al Conservatorio di Matera Il trombone e il live electronics; Matera, Turismo 2026: il commento del sindaco dopo il weekend di Pasqua.

Matera incontra Tetouan: al via il dialogo tra Capitali Mediterranee della Cultura 2026Delegazione marocchina ricevuta al Palazzo Municipale per una visita di tre giorni: istituzioni e protagonisti culturali al lavoro per costruire progetti condivisi tra le due sponde del Mediterraneo ... trmtv.it

Matera capitale mediterranea della cultura 2026, al centro di un dialogo geopolitico e culturale che l’UE considera strategicoDopo essere stata Capitale Europea della Cultura nel 2019, Matera ottiene un secondo riconoscimento internazionale: per tutto il 2026 sarà Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, titolo ... primaonline.it

Mariella Marengo di Uisp Comitato Territoriale Bra-Cuneo e Checco Matera del Comune di Bra in diretta video da Dieghito 27 ANNI DI RADIO ALBA per il lancio della 39a SuperStraBra di domenica 12 aprile. Ritrovo alle 8.30 in PIazza Caduti per la Libertà. S - facebook.com facebook

Trasporto pubblico a Matera, vertice sui dubbi dell’appalto dopo l’esclusione della Miccolis, classificata prima nella gara x.com