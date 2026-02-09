Il bacio di Luciano Spalletti alla giornalista di DAZN scatena il dibattito sui social | È molestia – Il video

Un video pubblicato sui social sta facendo discutere. Dopo il match tra Juventus e Lazio, terminato 2-2, Spalletti si avvicina a una giornalista di DAZN e le dà un bacio. Molti utenti commentano, alcuni lo definiscono molestia. La scena divide l’opinione pubblica, con chi chiede più rispetto e chi invece difende la spontaneità del gesto. La vicenda ha acceso un dibattito acceso sui social e tra gli addetti ai lavori.

Sta facendo discutere l'intervista rilasciata da Luciano Spalletti ai microfoni di DAZN al termine di Juventus-Lazio, finita 2-2. A far finire il tecnico bianconero su tutti i dei social non sono state le sue parole pronunciate sulla partita, ma il bacio dato sulla spalla della giornalista Federica Zille, un contatto utilizzato per spiegare i problemi del Var. Il dibattito sui social. Zille preferisce non commentare l'episodio. Anzi, la giornalista precisa di non aver percepito il gesto come irrispettoso, lo giudica solo un tentativo un po' goffo di esemplificare il discorso che stava facendo.

