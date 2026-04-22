Il video dell' incontro di boxe tra ragazzini davanti alla scuola

Un video mostra un incontro di boxe tra ragazzini avvenuto davanti a una scuola di Cesena. L’evento si è svolto vicino all’istituto Macrelli-Versari e è stato ripreso da un testimone. Nel filmato si vedono bambini che si affrontano in maniera violenta, senza rispetto per le regole del pugilato. La scena ha attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno chiamato le forze dell’ordine.

Uno scontro senza esclusione di colpi davanti all’istituto Macrelli-Versari di Cesena ripreso dal pubblico di studenti con i telefonini e diffuso in rete.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il video dell'incontro di boxe tra ragazzini davanti alla scuola NON HO MAI VISTO VIOLA E CRISTIANO COSÌ STANCHI! *BOXE E PILATES* Notizie correlate Prete pestato da un branco di ragazzini davanti alla parrocchiaReggio Emilia, 12 marzo 2026 – La loro violenza non si è fermata neppure davanti all’abito talare e al colletto del prete. Trump riceve il Cancelliere tedesco Merz alla Casa Bianca. Il video-riassunto dell'incontro – Il video(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2026 Ecco il video-riassunto dell'incontro tra Trump e il Cancelliere tedesco Merz postato sui social della casa... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Tg4 - Diario del giorno: Omicidio Massa: parla l'allenatore di boxe del minore fermato Video; Irma Testa: La pausa mi ha permesso di ricaricare le energie; Omicidio Bongiorni, cosa sappiamo sul pestaggio di Massa: il punto sulle indagini; I pugni del pugile 17enne: l’omicidio di Giacomo Bongiorni ripreso in un video. La difesa: Ho reagito a una testata. Il video dell'incontro di boxe tra ragazzini davanti alla scuolaIl video dell'incontro di boxe tra ragazzini davanti alla scuola ... msn.com Autostrasportatori siciliani: "Positivo incontro al Mit" Scongiurato nuovo fermo dei tir... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Varese, secondo incontro del ciclo “Donne, Lavoro, Impresa“, domani giovedì 23 aprile Dalla collaborazione tra Comitato per #ImprenditoriaFemminile Camera di commercio, Ufficio Consigliera di Parità della Provincia e Women Empowerment Varese APS (W x.com