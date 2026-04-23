Mascara blu il migliore per gli occhi marroni

Da vanityfair.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mascara blu si presenta come una scelta pop-chic per mettere in risalto gli occhi marroni. Leggero e luminoso, si distingue per la facilità di applicazione e la capacità di donare un tocco di colore diverso al trucco quotidiano. Questa tonalità si adatta particolarmente a chi desidera valorizzare lo sguardo senza rinunciare a un risultato naturale. La sua popolarità cresce tra chi cerca un prodotto versatile e di tendenza.

Più leggero, luminoso e facile da indossare, è il dettaglio pop-chic che rinnova il make-up occhi senza mai risultare «troppo».🔗 Leggi su Vanityfair.it

mascara blu il migliore per gli occhi marroni
© Vanityfair.it - Mascara blu, il migliore per gli occhi marroni

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