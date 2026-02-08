Il mascara blu torna di tendenza e sta tornando forte tra le preferenze di molti. Sono tre le sfumature disponibili in negozio e ognuna si adatta a diversi colori di occhi. Chi ha gli occhi marroni, verdi o azzurri può scegliere la tonalità che valorizza di più il proprio sguardo. Il colore blu, che richiama le Olimpiadi e l’oro conquistato da Francesca Lollobrigida, porta con sé un tocco di energia e di passione sportiva.

I l mascara blu torna protagonista e si tinge di nuovi significati. È il blu delle Olimpiadi, intenso e simbolico, ma anche il blu Italia che sta già tenendo accendendo l’emozione sportiva con la prima medaglia conquistata da Francesca Lollobrigida sul ghiaccio. Un colore che parla di energia e orgoglio, e che nel trucco occhi regala subito una marcia in più. Miriam Leone e il trucco occhi blu elettrico alla Milano Fashion Week X Mascara blu: perché è tornato. «Crea una cornice giocosa che cattura il focus sullo sguardo e, rispetto ad altre tonalità, è quella che riesce davvero a dare maggiore freschezza agli occhi », spiega Giada Venturotti, make-up artist e formatrice dell’Accademia QStudio Makeup-RP. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Pop e dinamico, il mascara blu è tornato. Tre le sfumature in commercio: ecco quali stanno bene a occhi marroni, verdi o azzurri (come quelli della medaglia d'oro Francesca Lollobrigida)

La velocità di Francesca Lollobrigida ha conquistato il pubblico e il podio alle Olimpiadi.

La pattinatrice italiana Francesca Lollobrigida conquista la medaglia d’oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Fa trend il giocattolo pop. Che cosa c’è dietro il fenomeno globale di Labubu(I testi originali di questo speciale sono apparsi in inglese su Global Times. MF-Milano Finanza li ha tradotti ed editati in italiano) A una recente fiera di giocattoli pop a Pechino, dopo una ... milanofinanza.it

Francesca Lollobrigida just won Italy’s first Olympic speed skating gold ever won by an Italian woman. Francesca set a new Olympic record in the women’s 3000m to claim Italy’s first gold of Milano Cortina 2026. After stepping away from the sport post Beijing t facebook

Primo oro per l'Italia, impresa di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri del pattinaggio x.com