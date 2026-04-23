Martina Scialdone la madre | Aveva la pistola era deciso

Martina Scialdone, 34 anni, era un avvocata specializzata in diritto di famiglia e violenza di genere. Secondo quanto riferito dalla madre, aveva con sé una pistola e sembrava determinata. La notizia si inserisce in un contesto di indagini in corso, mentre le autorità stanno cercando di chiarire le dinamiche dell’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla professione e sulla vita della donna.

Martina Scialdone aveva 34 anni, era un’avvocata esperta in diritto di famiglia e violenza di genere. È stata uccisa a colpi di pistola la sera del 13 gennaio 2023, davanti a un ristorante in via Amelia, nel quartiere Tuscolano a Roma. Quella sera Martina aveva accettato di incontrare l’ex compagno, Costantino Bonaiuti, per un ultimo chiarimento. Un incontro che si trasforma in tragedia. L’uomo, un ingegnere di 63 anni, si presenta armato: una pistola Glock nascosta nel giubbotto. È un incontro a cui arriva preparato, per uccidere. All’interno del ristorante i toni si alzano. Martina è agitata, impaurita, cerca riparo. Si rifugia anche nel bagno e chiede aiuto, ma viene fatta uscire.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Martina Scialdone, la madre: “Aveva la pistola, era deciso” Notizie correlate Uccise Martina Scialdone, disposto nuovo appello per l'ex compagno. "Valutare la premeditazione"Ci sarà un nuovo processo d’Appello per l’omicidio di Martina Scialdone, l’avvocata 34enne uccisa a colpi di pistola dal suo ex compagno, Costantino... Omicidio Martina Scialdone, la Cassazione riapre il processo. Si dovrà decidere sulla premeditazioneL'ergastolo potrebbe tornare a essere un'ipotesi concreta per Costantino Bonaiuti. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Omicidio Martina Scialdone, la Cassazione riapre il processo. Si dovrà decidere sulla premeditazione; Femminicidio Martina Scialdone, nuovo processo d’appello per l’ex: Va contestata la premeditazione; Femminicidio Martina Scialdone, nuovo processo d'appello per l'ex: Va contestata la premeditazione; Femminicidio Scialdone, Cassazione dispone Appello bis per Bonaiuti. Martina Scialdone, la madre: Aveva la pistola, era decisoLa Cassazione annulla la sentenza d’Appello: nuovo processo sulla premeditazione. Torna l’ipotesi dell’ergastolo ... dilei.it Omicidio Martina Scialdone, la Cassazione riapre il processo. Si dovrà decidere sulla premeditazioneAccolto il ricorso della Procura Generale, mettendo nel mirino il punto più controverso del precedente verdetto: l’esclusione della premeditazione ... romatoday.it Martina Scialdone era stata uccisa nel gennaio 2023 dal suo ex, condannato in primo grado all’ergastolo. L’aggravante della premeditazione era poi caduta in appello, ma il procuratore aveva fatto ricorso, ora accolto dalla Cassazione. - facebook.com facebook Omicidio Martina Scialdone, la Cassazione riapre il processo. Si dovrà decidere sulla premeditazione ift.tt/XI6ZebO x.com