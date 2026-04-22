Omicidio Martina Scialdone la Cassazione riapre il processo Si dovrà decidere sulla premeditazione

La Corte di Cassazione ha deciso di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado nell'ambito del processo per l’omicidio di Martina Scialdone, un avvocato di 34 anni ucciso il 13 gennaio 2023 davanti a un ristorante. La riapertura del procedimento riguarda anche la questione della premeditazione, e il dibattimento sarà ripreso per stabilire se si configurino le condizioni per l’ergastolo. L'accusa e la difesa dovranno ora confrontarsi su questi aspetti.

L'ergastolo potrebbe tornare a essere un'ipotesi concreta per Costantino Bonaiuti. La Corte di Cassazione ha infatti annullato con rinvio la sentenza di secondo grado per l'omicidio di Martina Scialdone, l'avvocata di 34 anni uccisa a colpi di pistola il 13 gennaio 2023 davanti a un ristorante.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Omicidio Carol Maltesi: Cassazione annulla l’ergastolo, nuovo appello sulla premeditazione. Riapre il caso Fontana.La Corte di Cassazione ha annullato l'ergastolo per Davide Fontana, l'ex bancario condannato per l'omicidio di Carol Maltesi, avvenuto a Rescaldina,... Omicidio Carol Maltesi: Cassazione annulla l’ergastolo, focus sulla premeditazione e un nuovo processo in appello.La Cassazione ha annullato la condanna all’ergastolo per Davide Fontana, l’ex bancario accusato di aver ucciso e fatto a pezzi Carol Maltesi nella... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Omicidio Martina Scialdone, la Cassazione riapre il processo. Si dovrà decidere sulla premeditazione; Omicidio Martina Scialdone, la Cassazione riapre il caso: si torna in Appello per la premeditazione; Uccise Martina Scialdone, disposto nuovo appello per l'ex compagno. Valutare la premeditazione; Femminicidio Martina Scialdone, nuovo processo d’appello per l’ex: Va contestata la premeditazione. Uccise Martina Scialdone, disposto nuovo appello per l'ex compagno. Valutare la premeditazioneL’avvocata 34enne Martina Scialdone fu uccisa a colpi di pistola a Roma nel 2023. La Corte di Cassazione ha annullato l’Appello bis sulla premeditazione per Costantino Bonaiuti ... ilgiornale.it Omicidio Martina Scialdone, la Cassazione riapre il caso: si torna in appello per la premeditazioneLa parola fine sul tragico omicidio di Martina Scialdone non è ancora stata scritta. La prima sezione penale della Cassazione ha rimescolato le carte di una vicenda giudiziaria che ha scosso la Capi ... msn.com Ci sarà un processo d'Appello bis per l'omicidio di Martina Scialdone, l'avvocata uccisa a colpi d'arma da fuoco il 13 gennaio 2023 dal suo ex, Costantino Bonaiuti, ingegnere di sessantatre anni, fuori da un ristorante a Roma. I giudici della prima sezione pe facebook