Sarmato celebra il 25 aprile | tra memoria giovani e solidarietà

Nel pomeriggio di venerdì 25 aprile a Sarmato si terranno diverse iniziative dedicate alla memoria storica e all’impegno civile. A partire dalle 15, l’evento coinvolgerà i residenti e le giovani generazioni con incontri e attività. La giornata si svolgerà in vari spazi del paese, con momenti dedicati alla solidarietà e alla riflessione collettiva.

Il pomeriggio di venerdì 25 aprile a Sarmato si trasformerà in un palcoscenico di memoria attiva e impegno civile, con una serie di appuntamenti che partono dalle ore 15 per coinvolgere l’intera comunità locale. La celebrazione della Festa della Liberazione non si limiterà alla solennità del rito, ma cercherà un dialogo diretto tra le generazioni attraverso momenti di riflessione storica, espressione artistica e solidarietà concreta. Un percorso tra memoria storica e partecipazione giovanile. La giornata avrà inizio alle ore 15 presso il cippo dedicato al partigiano Dario Marazzi, un luogo che segna l’inizio di un cammino commemorativo pensato per unire i cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sarmato celebra il 25 aprile: tra memoria, giovani e solidarietà Notizie correlate Sarmato celebra la Festa della Liberazione tra memoria, partecipazione e impegno antifascistaIl Comune di Sarmato si prepara a celebrare la Festa della Liberazione con un programma articolato che unisce memoria storica, partecipazione della... Castelfranco di Sopra celebra il 25 Aprile tra memoria e tradizioneArezzo, 22 aprile 2026 – Torna il mercatino del vintage In occasione dell’Anniversario della Liberazione d’Italia, sabato 25 aprile, Castelfranco di...