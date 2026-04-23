Durante il Gran Premio in Texas, il pilota ha confidato di aver affrontato complicazioni fisiche legate a un problema al gomito, che gli hanno causato dolore durante la gara. Dopo l’evento, si è concentrato sulla riabilitazione e sul recupero, puntando a tornare in piena forma per la prossima competizione in Spagna. La sua condizione ha richiesto attenzione medica e un percorso di riabilitazione mirato.

? Cosa sapere Marc Marquez rivela le complicazioni fisiche subite durante il Gran Premio in Texas.. Il pilota Ducati punta al recupero fisico per la gara di Jerez.. Marc Marquez ha rivelato giovedì 23 aprile 2026, nel paddock di Jerez, come le complicazioni fisiche legate al brutto incidente subito nel Texas abbiano condizionato pesantemente la sua prestazione durante l’ultimo Gran Premio in America. Il pilota della Ducati ha ammesso che il weekend trascorsa al COTA è stato estremamente difficile a causa di una serie di infortuni che hanno colpito il lato destro del suo corpo. La caduta avvenuta durante le sessioni di venerdì in Texas si è infatti andata a sovrapporsi ai problemi preesistenti derivanti dal sinistro di Jerez nel 2020 e da quello subito nel Gran Premio d’Indonesia lo scorso anno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marquez, il segreto del gomito: la lotta contro il dolore in Texas

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