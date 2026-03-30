MotoGp non è ancora l' Alex Marquez del 2025 Settimo in Texas | C' è da lavorare

Nel Gran Premio delle Americhe, il pilota del team Gresin si è piazzato settimo in Texas. Dopo le qualifiche, ha dichiarato che c’è ancora lavoro da fare per migliorare le performance. La gara si è conclusa senza che il risultato fosse vicino ai primi posti, lasciando spazio a ulteriori sviluppi e interventi tecnici per le prossime competizioni.

Alex Marquez, ancora lontano parente della versione strong del 2025, ha chiuso la gara domenicale in settima posizione nonostante un passo gara non ancora al livello dei primissimi Il weekend del Gran Premio delle Americhe si chiude con un bilancio in chiaro-scuro per il team Gresin, seppur lontano dalle posizioni da podio. Alex Marquez, ancora lontano parente della versione strong del 2025, ha chiuso la gara domenicale in settima posizione nonostante un passo gara non ancora al livello dei primissimi. “Ho fatto qualche sorpasso quindi sono un po’ più soddisfatto rispetto alla Sprint del sabato - afferma lo spagnolo -. Era il risultato che mi aspettavo, non avevamo il passo per essere tra i migliori e partendo dalla terza fila non potevo chiedere di più. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - MotoGp, non è ancora l'Alex Marquez del 2025. Settimo in Texas: "C'è da lavorare" Articoli correlati Leggi anche: Alex Marquez sicuro della scelta del team MotoGP 2027 dopo il colloquio con Marc Marquez. Leggi anche: LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: svetta Alex Marquez con la Ducati 2025. Bagnaia per ora é lontano Tutto quello che riguarda Alex Marquez del Temi più discussi: MotoGP 2026. GP del Brasile. Alex Marquez: Al momento non ho il feeling giusto per andare al limite. Ridurre la gara all'ultimo è inaccettabile; MotoGP nel caos in Brasile, Alex Marquez attacca: Situazione inaccettabile; MotoGP, Austin J1, Álex Márquez (Ducati/5) non guida più come nel 2025: La moto mi costringe a cambiare il mio stile; MotoGp del Brasile: Marc Marquez vince la Gara Sprint davanti a Di Giannantonio. MotoGP, i promossi e bocciati del GP degli USA 2026: Bezzecchi da record, Martin c’è, Marc Marquez delude ancoraI PROMOSSI MARCO BEZZECCHI: che dire? Inizio di stagione clamoroso per il Bezz. Vittoria in Thailandia, vittoria in Brasile e vittoria anche in Texas. oasport.it MotoGP | Non solo Alex Marquez, anche Aldeguer lascerà il Gresini RacingLa MotoGP ha disputato oggi la prima giornata di prove del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Motomondiale 2026, ma a tenere banco è sempre il mercato piloti. Dati ormai per fatti i pas ... motograndprix.motorionline.com Incredibile Martin, sorpassa Bagnaia all’ultimo giro e conquista la sprint del Gp di Austin Seguono Acosta, Bastianini e Alex Marquez Out Bezzecchi, caduto a due giri dalla fine dopo aver sorpassato Martin, e Di Giannantonio dopo essere stato colpito da - facebook.com facebook GP del Brasile, Alex Marquez: "Inaccettabile accorciare la gara a 4 minuti dal via" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #BrazilianGP #AlexMarquez x.com