L’inchiesta svizzera si concentra sui nove giorni che hanno seguito l’incendio che ha distrutto l’impero di Jacques Moretti. Secondo fonti, durante quel periodo i dipendenti si sono incontrati segretamente, probabilmente per affrontare il dolore e discutere di quanto accaduto. La notizia è arrivata tramite una soffiata del figlioccio, che ha rivelato questi incontri nascosti.

L'inchiesta svizzera sul rogo che ha distrutto l'impero di Jacques Moretti si concentra ora sui nove giorni trascorsi tra l'incendio e il suo arresto. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il fulcro dell'interrogatorio dello scorso 20 gennaio è stato il timore di "collusione": il rischio, cioè, che l'indagato abbia manipolato testimoni e collaboratori. Jacques Moretti, chi ha pagato la cauzione: l'erede di una famiglia di orologiai, l'amicizia e la stessa passione per le auto I contatti dopo la strage Nonostante Moretti abbia inizialmente ostentato incertezza sui contatti dopo la strage, ha poi ammesso: «Ci è stato consigliato di non comunicare troppo con il mondo esterno o con i nostri ex employés, quindi ho cercato di evitarlo». 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Crans-Montana, Jacques Moretti sull'incontro segreto tra i dipendenti: «Erano insieme per elaborare il dolore». La "soffiata" del figlioccio

Approfondimenti su Crans Montana Jacques Moretti

Crans Montana, luogo simbolo di bellezza e tranquillità, torna al centro dell’attenzione dopo il tragico incendio di Capodanno che ha causato la perdita di quaranta giovani.

L’incendio alla discoteca Le Constellation di Crans Montana ha causato gravi conseguenze, tra cui vittime e feriti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Crans Montana Jacques Moretti

Argomenti discussi: Crans-Montana, il tribunale di Sion dispone la scarcerazione di Jacques Moretti; Crans-Montana, Jacques Moretti nella sua villa di Lens: eccolo al balcone. I genitori delle vittime: Purtroppo è libero, ma siamo soddisfatti della reazione dell'Italia; Crans-Montana, Le Figaro: Jacques Moretti non era più gestore del Constellation; Crans-Montana, scontro diplomatico dopo la scarcerazione di Jacques Moretti.

Crans-Montana, Jacques Moretti continua a inquinare le prove. «Ha già influenzato alcuni testimoni»Le bugie sulla sicurezza del Constellation, con le carte in regola e ogni misura rispettata, se non per sciatteria di terzi, e l’inquinamento delle prove. Prima di essere arrestato il ... ilmattino.it

Crans-Montana, scarcerato Jacques Moretti dopo il pagamento della cauzioneScarcerato Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana: ha lasciato il carcere dopo il pagamento di una cauzione da 200 mila franchi. Indagato per omicidio, lesioni e in ... panorama.it

La giuria di gara ha deciso di cancellare la discesa libera femminile di Coppa del Mondo di Crans Montana, ultimo appuntamento del massimo circuito prima della pausa olimpica. La gara è stata tecnicamente sospesa al numero 6 a causa della scarsa vis - facebook.com facebook

Sci, troppe cadute: annullata la libera di #CransMontana x.com