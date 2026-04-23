? Cosa sapere Mark Ruffalo a Roma per le riprese del film Santo subito di Bertrand Bonello.. L'attore racconta il tumore all'orecchio e l'impegno politico per i diritti in Palestina.. A Roma, l’attore Mark Ruffalo affronta il legame tra le sue radici operaie italiane e la lotta per i diritti umani, rivelando come un grave tumore all’orecchio abbia segnato profondamente la sua carriera e la sua salute fisica. L’interprete di Povere creature si trova attualmente nella capitale per lavorare al nuovo progetto cinematografico diretto da Bertrand Bonello, intitolato Santo subito, che esplora la figura di Giovanni Paolo II attraverso il tema della sua canonizzazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mark Ruffalo a Roma: il dramma del tumore che rischiò il suo sogno

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