In un’intervista al Corriere della Sera, l’attore Mark Ruffalo ha condiviso dettagli sulla sua battaglia personale con un tumore che gli ha provocato la sordità all’orecchio sinistro e una paralisi temporanea del volto, condizioni che ha affrontato mentre si avvicinava al sogno di diventare attore. Durante l’intervista, Ruffalo ha anche commentato le dichiarazioni quotidiane dell’ex presidente, definendole prive di senso. La conversazione ha toccato aspetti sia della sua vita privata sia della sua opinione sul panorama politico.

“Trump dice ogni giorno cose senza senso”. È un Mark Ruffalo politico ed ecumenico, e anche drammaticamente intimista, quello intervistato dal Corriere della Sera. Il 59enne interprete di Zodiac e di Hulk è a Roma per girare il film Santo subito di Bertrand Bonello, sulla canonizzazione di Giovanni Paolo II. Ed è proprio sullo scontro tra Trump e Papa Leone XIV che Ruffalo torna a gamba tesa. “è una commedia oltraggiosa. È qualcosa difficile da credere, d’altra parte ti dà la misura della potenza del presidente degli Stati Uniti rispetto al resto del mondo”. Ruffalo ne ha anche per il vice di Trump, Vance: “Dice che il Papa deve stare attento quando parla di teologia, lo critica per la sua interpretazione erudita e colta dei Vangeli, ma lui è perfetto nello sposare il pensiero di Gesù rispetto alla violenza”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “ Il tumore mi ha lasciato la sordità all’orecchio sinistro. Il mio volto è rimasto paralizzato per molto tempo quando ero a una passo dal sogno di fare l’attore”: la confessione di Mark Ruffalo

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