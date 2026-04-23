Il geologo e conduttore di 60 anni, noto per la sua carriera televisiva, ha annunciato il suo matrimonio con l’archeologa. La coppia ha deciso di unirsi in matrimonio, dopo essere stata insieme da diverso tempo. Il conduttore ha un figlio da un precedente matrimonio. L’annuncio della futura unione è stato diffuso attraverso fonti vicine alla coppia.

Tozzi, classe 1959, primo ricercatore presso il Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche), da sette anni conduce in prime time su Rai3 il programma Sapiens-Un solo pianeta, uno spazio in cui esplora i grandi interrogativi del nostro tempo su uomo, natura, spazio. Inoltre è commissario del Parco regionale dell’Appia Antica, Cavaliere della Repubblica Italiana e membro del consiglio scientifico del WWF. Ripà, nata nel 1988, archeologa di formazione, è una docente universitaria e anche editrice. La donna non ha profili social e, proprio come Tozzi, sembra volersi tenere lontana dai gossip. Né il geologo né la presunta futura sposa hanato la notizia delle nozze.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mario Tozzi «sposerà l'archeologa Silvia Ripà»

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