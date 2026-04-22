Un noto geologo ha annunciato il suo matrimonio con un’archeologa di 38 anni. La donna, di professione archeologa, è stata al centro dell’attenzione dopo la comunicazione del loro legame. In passato, il geologo aveva parlato della propria vita privata, menzionando un matrimonio, un divorzio e un figlio di 17 anni che desidera intraprendere la carriera di attore comico. La coppia ha scelto di mantenere il riserbo sulla relazione.

“La mia vita privata non è interessante, sono stato sposato, ho divorziato e ho un figlio di diciassette anni che vuole fare l’attore comico”, aveva dichiarato Mario Tozzi nel 2021, scegliendo la strada della riservatezza e senza aggiungere dettagli. È il settimanale “ Chi ” a interrompere la voglia di privacy del famoso geologo annunciando le sue seconde nozze a sessantasei anni: “Nella sua vita c’è un nuovo amore. Una storia mai comunicata in pubblico. Tozzi è legato sentimentalmente a Silvia Ripà “, annuncia il settimanale diretto da Massimo Borgnis. Ripà è nata nel 1988, archeologa di formazione è una docente universitaria e anche editrice.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mario Tozzi sposa Silvia Ripà: ecco chi è l’archeologa 38enne che fa battere il cuore del geologo

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