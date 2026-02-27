Mario Rui vola in Arabia | nuova sfida per l’ex Napoli che raggiungerà un altro calciatore dal passato in Serie A

Mario Rui si trasferisce in Arabia, lasciando l’Italia dopo aver concluso la sua esperienza in Serie A. L’esterno italiano si unirà ai Gulf Heroes, squadra che include altri due calciatori con passati nel massimo campionato italiano. L’accordo con il club mediorientale segna il suo ritorno in campo dopo un periodo di inattività. La trattativa si è conclusa con successo, portando il calciatore a intraprendere questa nuova sfida.

Napoli, riecco Mario Rui! Nuova avventura per il portogheseCome riportato da Tuttomercatoweb, Mario Rui riparte dagli Emirati Arabi, l’ex terzino del Napoli è un nuovo giocatore della Forte Virtus, club di...

Mario Rui e Napoli: una storia che va oltre il calcioCi sono calciatori che passano da una squadra lasciando solo statistiche, e altri che invece lasciano un segno emotivo profondo.

Il professore Mario Rui torna in campo in terra araba, questa mattina la firma. I dettagliSi legge su azzurro.it che Mario Rui riparte da Dubai. Il terzino portoghese svincolato da poco meno di 14 mesi dopo la risoluzione di contratto col Napoli già stasera sarà in volo per raggiungere la ... ilnapolionline.com

Dopo un lungo periodo da svincolato, dopo il suo addio al Napoli, Mario Rui ha trovato finalmente squadra Il portoghese, che continua a essere uno molto apprezzato tra i tifosi, riparte da Dubai: in bocca al lupo, Mario! #MarioRui #SpazioNapoli x.com

