Mario Biondi 20 anni di carriera | il concerto a San Giusto

Mario Biondi si presenta al Castello di San Giusto per un concerto speciale che segna vent'anni di carriera musicale e il lancio del suo primo album, “Handful of Soul”. La serata vede il cantante esibirsi davanti a un pubblico che ha seguito il suo percorso artistico nel corso degli anni. L’evento si svolge in una cornice storica, attirando numerosi fan e appassionati di musica soul.

Dopo la recente presenza al festival di Sanremo, insieme a Sayf e Alex Britti, parte il tour che celebra i suoi vent'anni di carriera, costellata da grandi collaborazioni come Pino Daniele, i Pooh, Earth Wind & Fire e molti altri. Si tratta dell'anteprima del suo tour estivo 2026 nelle principali venue e teatri italiani per celebrare questi ultimi vent'anni.