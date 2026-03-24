Mario Biondi sonorità soul-jazz per il nuovo singolo Cielo stellato

Un nuovo brano intitolato “Cielo Stellato” è stato pubblicato venerdì 20 marzo e si può ascoltare in radio e in digitale. L’artista ha scelto di tornare con questa canzone, che presenta sonorità soul-jazz. La pubblicazione rappresenta l’ultimo aggiornamento della sua discografia.

Mario Biondi è tornato con un nuovo singolo, “Cielo Stellato”, disponibile da venerdì 20 marzo in radio e in digitale. Il brano, scritto dal cantautore stesso, è il primo in lingua italiana e presenta sonorità soul-jazz morbide e raffinate, che raccontano la libertà come conquista interiore. “Cielo Stellato” rappresenta l’inizio di un nuovo progetto, “Prova d’Autore”, il primo album in lingua italiana di Mario Biondi, in uscita il 10 aprile. L’album vede l’artista protagonista assoluto non solo come interprete, ma anche come autore, compositore, arrangiatore e produttore. Da maggio, Mario Biondi sarà in tour nei teatri delle principali città italiane, con date a Crema, Bologna, Milano, Torino, Firenze, Bari, Roma, Napoli e Catania. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Mario Biondi, sonorità soul-jazz per il nuovo singolo “Cielo stellato” Articoli correlati Jazz e Brasile a Palermo: i Jazz Out Project in concerto al Blue Brass, un viaggio tra soul e nuove sonorità.Il Blue Brass – Ridotto dello Spasimo di Palermo ospiterà lunedì 10 febbraio 2026, alle ore 21, il concerto “Play Brazil” dei Jazz Out Project, un... Leggi anche: Alex Britti esce col singolo “Gelido” in duetto con Mario Biondi Una selezione di notizie su Mario Biondi Temi più discussi: Da venerdi 20 marzo Cielo stellato, il nuovo singolo di Mario Biondi; Mario Biondi, il singolo Cielo stellato anticipa l’album Prova d’autore; Mario Biondi, date e biglietti del tour 2026; Mario Biondi: Cielo stellato anticipa il suo primo album in italiano. Mario Biondi: Cielo stellato anticipa il suo primo album in italianoIl 10 aprile arriverà Prova d’autore, un disco che il cantautore porterà poi dal vivo con tanti concerti, in Italia e all’estero ... radioitalia.it Crema Dal 20 marzo il nuovo singolo di Mario BiondiDa venerdì 20 marzo sarà in radio e disponibile in digitale Cielo stellato, il nuovo singolo di Mario Biondi ... welfarenetwork.it Mario Biondi - facebook.com facebook Il mio DeLillo preferito. Questa è la versione di Federica Aceto, la più recente. La precedente è di Mario Biondi. Prossimamente - per me stesso e per il blog - rileggerò entrambe. x.com