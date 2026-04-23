Marina militare italiana | Pianificato invio di 4 navi a Hormuz

La Marina militare italiana ha annunciato un piano per inviare quattro navi nella regione di Hormuz. Questa decisione fa parte di un'operazione pianificata e riguarda attività di sminamento nelle acque di interesse. La presenza delle navi è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sulle modalità di intervento. La mossa rientra in un quadro di attività di prevenzione e sicurezza in mare.

“La pianificazione prudenziale che ha fatto il capo di Stato Maggiore della Difesa prevede un gruppo basato su 2 cacciamine con un’unità di scorta e una logistica che ci permette di aumentare il periodo. In tutto 4 navi. Ovviamente noi non andiamo da soli, andiamo all’interno di una coalizione internazionale, anche le altre nazioni manderanno dei cacciamine. In Europa ci sono Francia, Inghilterra e un gruppo congiunto tra l’Olanda e il Belgio”. Così il capo di Stato maggiore della Marina militare, Giuseppe Berutti Bergotto, in merito a un’eventuale missione nello Stretto di Hormuz. La Marina militare italiana, dunque, è pronta a intervenire in operazioni di sminamento nello Stretto di Hormuz, ma solo in condizioni di sicurezza e a ostilità concluse.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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