La Marina militare italiana | Pianificato l' invio di 4 navi a Hormuz

La Marina militare italiana ha annunciato l'intenzione di inviare quattro navi nella regione di Hormuz. Secondo quanto comunicato, il piano prevede l'impiego di due cacciamine, accompagnate da un'unità di scorta e di supporto logistico. La presenza di queste unità è stata pianificata per poter prolungare la durata della missione e garantire una copertura adeguata nella zona. La decisione risponde a specifiche esigenze di sicurezza e controllo marittimo.