La Marina militare italiana | Pianificato l' invio di 4 navi a Hormuz
La Marina militare italiana ha annunciato l'intenzione di inviare quattro navi nella regione di Hormuz. Secondo quanto comunicato, il piano prevede l'impiego di due cacciamine, accompagnate da un'unità di scorta e di supporto logistico. La presenza di queste unità è stata pianificata per poter prolungare la durata della missione e garantire una copertura adeguata nella zona. La decisione risponde a specifiche esigenze di sicurezza e controllo marittimo.
«La pianificazione prudenziale che ha fatto il capo di Stato Maggiore della Difesa prevede un gruppo basato su 2 cacciamine con un’unità di scorta e una logistica che ci permette di aumentare il periodo. In tutto 4 navi. Ovviamente noi non andiamo da soli, andiamo all’interno di una coalizione internazionale, anche le altre nazioni manderanno dei cacciamine. In Europa ci sono Francia, Inghilterra e un gruppo congiunto tra l’Olanda e il Belgio». Così il capo di Stato maggiore della Marina militare, Giuseppe Berutti Bergotto a Cinque Minuti, in merito ad un’eventuale missione nello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Feedpress.me
Notizie correlate
La Marina militare italiana: «Pianificato l’invio di 4 navi a Hormuz». Teheran sequestra due portacontainer Msc. Trump: «Possibili colloqui venerdì» – La direttaNel 54esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i Pasdaran hanno minacciato gli altri paesi dell’area: se continueranno ad aiutare...
La Marina militare italiana: «Pianificato l’invio di 4 navi a Hormuz». Per il Pentagono servono sei mesi per ripulire lo Stretto dalle mine – La direttaNel 54esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i Pasdaran hanno minacciato gli altri paesi dell’area: se continueranno ad aiutare...
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Guerra Iran, la Marina militare italiana pianifica l'eventuale invio di 4 navi a Hormuz; La Marina militare: 'A Hormuz con 4 navi a fine guerra, ma i rischi ci sono'; Dragamine, scafi amagnetici, droni e sub: come lavorano i cacciamine della Marina italiana; Italia pianifica invio di 4 navi per sminare lo Stretto di Hormuz.
Marina Militare pronta per Hormuz: 4 navi italiane solo a guerra finita, l’allarme del capo di Stato Maggiore sui rischi nello StrettoLe navi della Marina Militare sono pronte nei porti italiani per una possibile missione nello Stretto di Hormuz, ma l’operazione potrà partire solo quando la guerra nel Golfo sarà conclusa. A ... infodifesa.it
Iran, Marina Militare italiana: Pianificato invio 4 navi a Hormuz - DirettaI Pasdaran, dopo aver annunciato il sequestro di due imbarcazioni nello Stretto di Hormuz (Msc Francesca ed Epaminondas), hanno attaccato una terza nave nello Stretto di Hormuz. L'ultima imbarcazione ... adnkronos.com
A rivelarlo è stato il capo di Stato maggiore della Marina militare, Giuseppe Berutti Bergotto - facebook.com facebook
La Marina militare italiana pianifica l'invio di 4 navi a Hormuz. Dalle cacciamine all'unità di scorta, cosa prevede la missione nello Stretto x.com