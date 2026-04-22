La Marina militare italiana | Pianificato l’invio di 4 navi a Hormuz Teheran sequestra due portacontainer Msc Trump | Possibili colloqui venerdì – La diretta

In un contesto di tensioni crescenti nel Golfo, la Marina militare italiana ha annunciato l’assegnazione di quattro navi da inviare nella regione di Hormuz. Nel frattempo, Teheran ha sequestrato due portacontainer gestiti da una compagnia di navigazione internazionale. Sul fronte politico, l’ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato possibili colloqui previsti per venerdì. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di colpire gli impianti di estrazione petrolifera di altri paesi dell’area se continueranno a sostenere gli Stati Uniti.

Nel 54esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i Pasdaran hanno minacciato gli altri paesi dell’area: se continueranno ad aiutare gli Stati Uniti verranno colpiti i loro impianti per l’estrazione di petrolio. Intanto Donald Trump è in polemica con il Wall Street Journal, che ha scritto che Teheran considera il presidente «un allocco». E sempre secondo il quotidiano il tycoon non vorrebbe riprendere la guerra, che è impopolare in patria. Per questo spinge per un accordo. Intanto secondo i sondaggi l’approvazione del presidente è al 33%. E per i media americani l’Iran ha ancora una ragguardevole capacità militare che userà per difendersi in caso di nuovi attacchi dagli Usa.🔗 Leggi su Open.online

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