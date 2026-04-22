Marilyn Manson sarà ospitato in un convento di suore a Ferrara, dove si fermerà prima del suo concerto previsto per l’11 luglio. La notizia ha suscitato sorpresa, considerando il suo stile artistico e le sue posizioni pubbliche. La presenza del cantante nel complesso religioso è stata confermata dalle fonti locali, e l’evento si inserisce nel programma della sua tournée italiana.

Una notizia che suona come un paradosso, eppure è tutto vero: Marilyn Manson, il rocker noto per le sue provocazioni anticristiane e i concerti al confine tra arte e blasfemia, sarà ospitato in un convento di suore a Ferrara in occasione del suo concerto dell’11 luglio nella città emiliana. A darne l’annuncio è stato il sindaco leghista Alan Fabbri durante un’intervista radiofonica, definendo l’evento come qualcosa di straordinario e persino progressista. Brian Hugh Warner, questo il vero nome dell’artista, è una figura divisiva del panorama musicale internazionale. I suoi live sono celebri per la teatralità estrema e le provocazioni religiose: nel corso della sua carriera ha bruciato pagine della Bibbia sul palco, in particolare durante l’esecuzione del brano Antichrist Superstar.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Marilyn Manson in convento a Ferrara: sarà ospitato dalle suore (ed è tutto vero)

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