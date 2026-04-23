Marilyn Manson dalle suore il sindaco | Ordini dall’alto | non lo ospiteranno peccato non accogliere ‘una pecorella smarrita’

Il 23 aprile 2026 a Ferrara, si è concluso con un cambio di decisione il caso relativo all’accoglienza di Marilyn Manson presso il convento gestito dalle suore locali, tradizionalmente utilizzato dagli artisti del Ferrara Summer Festival per il riposo prima delle esibizioni. In precedenza, era stato annunciato che l’artista avrebbe potuto soggiornare nella struttura, ma successivamente un ordine dall’alto ha impedito l’ospitalità. Il sindaco ha commentato la decisione, definendola un peccato non poter ospitare “una pecorella smarrita”.

Ferrara, 23 aprile 2026 – Finisce con un dietrofront a sorpresa il caso di Marilyn Manson ‘ospite’ delle suore di Ferrara nel convento dove tutti gli artisti del Ferrara Summer Festival hanno sempre potuto riposare, prima dell’esibizione, nel backstage del palco. Un’usanza consolidata visto che da anni, durante i concerti in piazza Ariostea, gli spazi del convento delle suore di San Vincenzo vengono utilizzati appunto come area backstage per gli artisti. Non un alloggio in senso stretto, quindi, ma un supporto logistico. https:www.ilrestodelcarlino.itferrarapoliticaconcerti-fabbri-salis-ql7xzd9k FOTO M. BARBAGLIA - MARILYN MANSON Il post sui social del sindaco Alan Fabbri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marilyn Manson dalle suore, il sindaco: “Ordini dall’alto: non lo ospiteranno, peccato non accogliere ‘una pecorella smarrita’” Marilyn Manson - Disposable Teens - Live in Bergamo - 25th November 2025 - ChorusLifeArena #concert Notizie correlate Marilyn Manson dalle suore a Ferrara, il sindaco: “Ordini dall’alto: non lo ospiteranno, peccato non accogliere ‘una pecorella smarrita’”Ferrara, 23 aprile 2026 – Finisce con un dietrofront a sorpresa il caso di Marilyn Manson ‘ospite’ delle suore di Ferrara nel convento dove tutti gli... Leggi anche: "Marilyn Manson starà in convento dalle suore": l'annuncio incredibile del sindaco di Ferrara Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Marilyn Manson starà in convento dalle suore: l'annuncio del sindaco di Ferrara; Marilyn Manson starà in un convento di suore a Ferrara:; Marilyn Manson sarà ospite delle suore in un convento, l’annuncio per il live del rocker maledetto; 'Marilyn Manson ospitato in convento dalle suore', l'annuncio del sindaco di Ferrara. Marilyn Manson dalle suore a Ferrara, il sindaco: Ordini dall’alto: non lo ospiteranno, peccato non accogliere ‘una pecorella smarrita’Il post del primo cittadino Alan Fabbri: Hanno ricevuto ordini dall’alto, quindi immagino dalla Curia. Peccato, non coincide con la mia idea di Chiesa. E’ stata persa una bella storia da raccontare ... ilrestodelcarlino.it Marilyn Manson sarà ospitato in convento dalle suore: l'annuncio del sindaco di FerraraMarilyn Manson sarà ospitato dalle suore a Ferrara, in convento, in occasione del concerto dell'11 luglio. A dare la notizia è il sindaco Alan Fabbri, intervistato dall'emittente Radio Radio di Roma, ... msn.com A cuor leggero ho dichiarato alla stampa una particolare verità sul concerto di Marilyn Manson. Tutti gli anni, in piazza Ariostea, gli artisti hanno potuto riposare (anche gli Slipknot) -prima dell'esibizione- nel backstage del palco, che per l’occasione è sempre st - facebook.com facebook Marilyn Manson "ospitato dalle suore in convento" a Ferrara #ferrara x.com