Marilyn Manson dalle suore a Ferrara il sindaco | Ordini dall’alto | non lo ospiteranno peccato non accogliere ‘una pecorella smarrita’

A Ferrara, nelle scorse settimane, si era diffusa la notizia che il cantante Marilyn Manson avrebbe potuto soggiornare nel convento gestito dalle suore, luogo tradizionalmente riservato agli artisti del Ferrara Summer Festival. Tuttavia, il sindaco ha confermato che, a seguito di disposizioni superiori, l’ospitata non sarà più possibile. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha portato a un'immediata cancellazione dell’accordo inizialmente previsto.

Ferrara, 23 aprile 2026 – Finisce con un dietrofront a sorpresa il caso di Marilyn Manson ‘ospite’ delle suore di Ferrara nel convento dove tutti gli artisti del Ferrara Summer Festival hanno sempre potuto riposare, prima dell’esibizione, nel backstage del palco. Un’usanza consolidata visto che da anni, durante i concerti in piazza Ariostea, gli spazi del convento delle suore di San Vincenzo vengono utilizzati appunto come area backstage per gli artisti. Non un alloggio in senso stretto, quindi, ma un supporto logistico. https:www.ilrestodelcarlino.itferrarapoliticaconcerti-fabbri-salis-ql7xzd9k FOTO M. BARBAGLIA - MARILYN MANSON Il post sui social del sindaco Alan Fabbri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marilyn Manson dalle suore a Ferrara, il sindaco: “Ordini dall’alto: non lo ospiteranno, peccato non accogliere ‘una pecorella smarrita’” Notizie correlate Leggi anche: "Marilyn Manson starà in convento dalle suore": l'annuncio incredibile del sindaco di Ferrara Marilyn Manson in convento a Ferrara: sarà ospitato dalle suore (ed è tutto vero)Una notizia che suona come un paradosso, eppure è tutto vero: Marilyn Manson, il rocker noto per le sue provocazioni anticristiane e i concerti al... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Marilyn Manson starà in convento dalle suore: l'annuncio del sindaco di Ferrara; Marilyn Manson starà in un convento di suore a Ferrara:; Marilyn Manson sarà ospite delle suore in un convento, l’annuncio per il live del rocker maledetto; 'Marilyn Manson ospitato in convento dalle suore', l'annuncio del sindaco di Ferrara. Marilyn Manson a Ferrara, il passo indietro delle suore: non lo ospiteranno. Il sindaco: «Un ordine della Curia. È un peccato, la Chiesa dovrebbe accogliere una pecorella ...Il caso del cantante al convento delle suore di San Vincenzo prima dello show. Il sindaco leghista Fabbri: «Le suore hanno comunicato di aver ricevuto ordini dall’alto, quindi immagino dalla Curia, co ... corrieredibologna.corriere.it Marilyn Manson non sarà più ospitato dalle suore: lo stop arriva dall’altoFERRARA – Arriva (dall’alto) lo stop all’utilizzo del convento delle suore di San Vincenzo a Ferrara per ospitare gli artisti nel backstage di piazza Ariostea, dove ogni anno viene organizzato il ... dire.it A cuor leggero ho dichiarato alla stampa una particolare verità sul concerto di Marilyn Manson. Tutti gli anni, in piazza Ariostea, gli artisti hanno potuto riposare (anche gli Slipknot) -prima dell'esibizione- nel backstage del palco, che per l’occasione è sempre st - facebook.com facebook Marilyn Manson "ospitato dalle suore in convento" a Ferrara #ferrara x.com