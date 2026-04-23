Marilyn Manson e le suore dura replica della Diocesi a Fabbri | Sconcerto e indignazione

La Diocesi ha espresso sconcerto e indignazione in risposta alle dichiarazioni del sindaco riguardo all’ospitalità delle suore del convento San Vincenzo, poi revocata, in relazione alla partecipazione di Marilyn Manson a un evento previsto il 11 luglio in piazza Ariostea. La vicenda ha generato un confronto tra le autorità ecclesiastiche e l’amministrazione comunale, con la Diocesi che ha commentato la decisione di ritirare l’ospitalità senza ulteriori dettagli.

Scontro tra Curia e sindaco. E il motivo è Marilyn Manson. La Diocesi, infatti, risponde ad Alan Fabbri circa la vicenda che ha visto l’ospitalità delle suore del convento San Vincenzo prima fornita e poi ritirata per l’artista che si esibirà il prossimo 11 luglio in piazza Ariostea. E la replica.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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