Marilyn Manson a Ferrara ospitato dalle suore? Prima sì poi no E si crea una ' frattura'

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che l’artista avrebbe soggiornato in un convento di suore a Ferrara, dove si sarebbe poi esibito il prossimo 11 luglio. Tuttavia, la stessa informazione è stata smentita poco dopo, creando confusione e una divisione tra chi sosteneva fosse accaduto e chi negava ogni coinvolgimento. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e sui media locali, alimentando discussioni sulla veridicità delle fonti.

Marilyn Manson in un convento di suore. Vero o falso? Entrambe. La notizia che l’artista – in scena a Ferrara il prossimo 11 luglio – sarebbe stato ospitato dalle ‘sorelle’ è nata e morta nel giro di meno di ventiquattro ore. Merito (o colpa, a seconda di come la si voglia vedere) del sindaco.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Marilyn Manson in convento a Ferrara: sarà ospitato dalle suore (ed è tutto vero)Una notizia che suona come un paradosso, eppure è tutto vero: Marilyn Manson, il rocker noto per le sue provocazioni anticristiane e i concerti al... Marilyn Manson ospitato in convento dalle suore? Arriva lo stop, il post del sindaco di Ferrara(Adnkronos) – Marilyn Manson non sarà ospitato in convento dalle suore in occasione del suo concerto che si terrà sabato 11 luglio 2026 al Ferrara... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Marilyn Manson starà in convento dalle suore: l'annuncio del sindaco di Ferrara; Marilyn Manson starà in un convento di suore a Ferrara:; Marilyn Manson sarà ospite delle suore in un convento, l’annuncio per il live del rocker maledetto; Marilyn Manson sarà davvero ospitato in un convento di Ferrara. Sindaco di Ferrara, 'la Curia ha detto no a Marylin Manson dalle suore'La Curia di Ferrara ha detto no alla possibilità di ospitare Marylin Manson dalle suore, in occasione del suo concerto a Ferrara. (ANSA) ... ansa.it Marilyn Manson sarà ospitato in un convento di suore a Ferrara cosa è successo davvero e perché si è parlato di questa sceltaLa notizia ha fatto il giro d’Italia in poche ore: Marilyn Manson ospitato in un convento di suore durante la sua permanenza a Ferrara per il Summer ... ilsipontino.net Le suore non ospiteranno più Marilyn Manson a Ferrara: “Ordini dall’alto” x.com A cuor leggero ho dichiarato alla stampa una particolare verità sul concerto di Marilyn Manson. Tutti gli anni, in piazza Ariostea, gli artisti hanno potuto riposare (anche gli Slipknot) -prima dell'esibizione- nel backstage del palco, che per l’occasione è sempre st - facebook.com facebook